Boran Kuzum ve Özge Gürel Paris Moda Haftası'nda! Tarzları konuşuldu

Dünyanın en çok konuşulan etkinliklerinden Paris Moda Haftası’nda Türk oyuncular Boran Kuzum ve Özge Gürel, bir markanın özel davetlisi olarak defilede yer aldı.

İki ünlü oyuncu, kahve-yeşil tonlarının domine ettiği modern, sportif stilleriyle tüm bakışları üzerlerine çekti.

TARZLARI KONUŞULDU

Objektiflere yansıyan kareleri sosyal medyada viral olurken, Boran ve Özge’nin uyumlu ama bireysel tarzları beğeni aldı.

Defileyi Taylor Zakhar Perez, Pierre Niney, Amy Adams, Aubrey Plaza, Kieran Culkin, Kai ve Caleb Mclaughlin gibi uluslararası isimlerle birlikte izleyen ikili, Türk oyuncuları global moda sahnesinde gururla temsil etti.