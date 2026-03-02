Boy farkı konuşuluyordu! Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti sessizliği bozdu

Üç yıl önce hayatlarını birleştiren ve özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ebru Şahin ile basketbolcu eşi Cedi Osman, birlikte bir tiyatro oyununu izledi.

Ebru Şahin "Ayağımızın tozuyla geldik. Güzel bir milli maç vardı, akşam da arkadaşlarımıza destek olmaya geldik" dedi.

"BOY FARKI SORUN OLMUYOR"

Evlilikleri ve aralarındaki boy farkı hakkındaki sorulara da yanıt veren Şahin, "Evlilik güzel gidiyor, boy sorunumuz yok. Yeni projelerim var, okuduğum işler var. İnşallah olursa sizinle de paylaşırım." yanıtını verdi.

Basketbolcu Cedi Osman ise, "Bu aralar milli maçlarımız var, dün Sırbistan'daydık, önemli bir galibiyet aldık. Bugün de döndük, yakın arkadaşımız Selim Bayraktar'a destek olmaya geldik." dedi.