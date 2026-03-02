Fatih Terim'in kızı Buse Terim içini döktü: Ciddi sınavlar verdim

İki kızının babası Volkan Bahçekapılı ile tek celsede boşanan ünlü teknik adam Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz aylarda yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Yeni sevgilisiyle çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Daha önce annelikte yaşadığı zorlukları anlatan Buse Terim, yaptığı yeni paylaşımla da ilgi çekti.

Yaşadığı zorluğu anlatan Buse Terim, sosyal medyadan şunları yazdı:

"DAĞLARDA GEÇTİ"

"Bir ay daha bitti, Şubat da geride kaldı. Yine bir ayın yarısını dağlarda geçirmişiz. Mart da belli ki böyle geçecek.

"CİDDİ SINAVLAR VERDİM"

Kolay bir ay oldu diyemem. Annelik anlamında gerçekten ciddi sınavlar verdiğim, mental olarak çok yorulduğum bir dönemdi. Ama içimdeki güce tutunup yeni aya devam ediyorum. Hoş geldin Mart."