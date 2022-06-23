Brad Pitt, şatosunda hazine aradığını itiraf etti

Var bölgesindeki 60 milyon dolarlık şatosunda 1 yıl boyunca hazine aradığını itiraf eden ABD’li aktör Brad Pitt, “Aptalca hissettim ama heyecan vericiydi” dedi.

Angelina Jolie ile dillere destan bir evlilikten sonra boşanan ABD’li aktör Brad Pitt, Fransa’nın Var bölgesinde bulunan 60 milyon dolar değerindeki Miraval Şatosu'nda, 1 yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti.

Pitt, birinin kendisine şato bahçesinde milyonlarca dolar değerinde büyük bir hazine gömülü olduğunu söylediğini, radar ekipmanı satın alarak 1 yıl hazine aradığını ve bunu takıntı haline getirdiğini belirterek, "Bir yıl boyunca düşündüğüm tek şey hazineydi." dedi.

“Oldukça aptal hissettim”

AA’nın haberine göre; hazine avcılığı takıntısının büyüdüğü yerle ilgili olabileceğini belirterek küçüklüğünde altın bulma hikayeleriyle büyüdüğünü aktaran Pitt, şu ifadeleri kullandı:

“Hayali hazineden bahseden kişinin niyetini geç olsa da anladım. Sahip olduğu şirketten radar ekipmanları aldırmak için beni kandırdı. Oldukça aptal hissettim ama yine de itiraf edeyim hazine aramak çok heyecan vericiydi."





Mevlana’nın sözleriyle konuştu

Eski eşi Jolie ile boşandıktan sonra ruhsal problemler yaşadığını, rüyalarında sürekli bıçaklandığını gördüğünü belirten Pitt, çok uzun olmasa da bir depresyon süreci yaşadığını anlattı.

Pitt, Mevlana'nın "Doğru ve yanlışın ötesinde bir yer var, seninle orada buluşacağız" dizelerini tekrar ederek, kendini yalnız hissettiğini, kalbinin kırık olduğunu ve hayatın anlamını her daim sorguladığını dile getirdi.

"Kendi isteğimle gelmedim buraya, kendi isteğimle zaten gidemem"

"Başka bir diyardan gelmiş bir kuş gibiyim... Kendi isteğimle gelmedim buraya, kendi isteğimle zaten gidemem. Beni buraya kim getirdiyse o götürmeli eve.” dizeleriyle konuşmasına devam eden Pitt, bir arayış içinde olduğunu kaydetti.

Kariyerinin düşüşte olduğunu söyledi

Hollywood kariyerinin düşüşe geçtiğini belirterek, hayatının son döneminde sürekli kendisine ne yapması gerektiğine ilişkin sorular sorduğunu söyleyen Pitt, "Bir şey yapmak zorunda hissettiğinizde başka bir maceraya atılmanın zamanı geldi demektir." ifadesini kullandı.