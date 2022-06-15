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    Britney Spears, evlilik sözleşmesi yaptı

    Sam Asghari ve Britney Spears'ın evlilik sözleşmesi yaptığı da ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 11:38
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    Britney Spears, evlilik sözleşmesi yaptı

    40 yaşındaki ABD’li şarkıcı Britney Spears, geçtiğimiz sene nişanlandığı 28 yaşındaki spor eğitmeni ve oyuncu Sam Asghari ile perşembe akşamı dünyaevine girdi. Düğüne çiftin 100 kişilik yakın çevresi katılırken, Spears'ın ailesi gelmemişti. Ünlü ismin eski eşi Jason Alexander'ın düğünü basması ise ikilinin mutlu gününe damga vurmuştu.

    Boşanırsa para vermeyecek

    Mali velayetini babasından geçtiğimiz aylarda alan şarkıcının, Sam Asghari ile evlilik sözleşmesi imzaladığı öğrenildi. Buna göre; boşanmaları durumunda Sam Asghari, Britney Spears’tan tek bir kuruş bile alamayacak.

    Britney Spears, evlilik sözleşmesi yaptı #1

    Yeni gelin malikane aldı

    Olaylı düğünün ardından Britney Spears ve eşi Sam Asghari, Los Angeles bölgesinde yeni bir eve taşınacaklar. Ünlü popçu ve oyuncu, Kaliforniya'da devasa bir malikane satın aldı.

    11.8 milyon dolar verdi

    Yeni evli çift, hiç vakit kaybetmeden taşınma sürecini de malikaneyi satın aldıkları aynı gün başlattı. 60 milyon dolarlık bir servete sahip olan Spears'ın, malikaneye 11,8 milyon dolar ödediği de bildirildi.

    Britney Spears, evlilik sözleşmesi yaptı #2


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