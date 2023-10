Britney Spears'tan Justin Timberlake itirafı: Hamile kaldım 'Popun Prensesi' olarak anılan Britney Spears, çalkantılı hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, Justin Timberlake ile 2000'li yılların başına damga vuran ilişkisiyle ilgili şoke eden bir itirafta bulundu.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız Britney Spears, şimdi de 'The Woman in Me' adlı kitabıyla konuşuluyor.

Şarkıcı, kitabın içinde bahsettiği bazı ünlü isimlerle ilgili cinsellik itirafları yüzünden kitabının ambargoyla karşılaşması gibi sorunlar yaşadıktan sonra kitabını yayınladı.

1999-2002 yılları arasında aşk yaşadığı Justin Timberlake ile ilişkisine dair şoke eden bir itirafta bulundu.

Kürtaj oldu

19 yaşındayken Timberlake'den hamile kaldığını söyleyen Spears, sevgilisinin baba olmak istemediğini söylemesi üzerine kürtaj olmak zorunda kaldığını açıkladı.

"Hayalimdi"

Şarkıcı "Justin'i çok seviyordum. Her zaman bir gün birlikte bir aile kuracağımızı düşünmüştüm. Hamile kalmam, sadece bu hayalimi beklediğimden çok daha erkene çekmiş olacaktı." dedi.

Kitabında içini döken Spears, "Eminim insanlar bunun için benden nefret edecek ama bebeği doğurmamayı kabul ettim. Bunun doğru bir karar olup olmadığını bilmiyorum. Eğer sadece benim kararım olsaydı, asla kürtaj olmazdım. Ama Justin baba olmak istemediğinden o kadar emindi ki..." dedi.