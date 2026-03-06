Brookyln Beckham yine eşini tercih etti! Ailesinin paylaşımını görmezden geldi

Oğulları Brooklyn Beckham'la yaşadıkları aile sorunu ile gündemden düşmeyen David-Victoria Beckham çifti, arayı düzeltmek için her şeyi yapıyor.

Dünyaca ünlü çift, oğulları Brookyln Beckham'ın doğum gününde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmıştı.

"SENİ SEVİYORUZ"

Eski futbolcu Beckham, oğlunun doğum gününde çocukluk fotoğrafını paylaşarak "Bugün 27 yaşında. Doğum günün kutlu olsun Bust. Seni seviyoruz." notunu düşmüştü.

David Beckham, paylaşımına eşini etiketlemeyi ihmal etmemişti. Beckham da benzer bir paylaşım yaparak geçmiş yıllara ait bir fotoğraf yayımlamıştı. Ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü: "İyi ki doğdun Brooklyn, seni çok seviyoruz." Ünlü çiftin bu hamlesi, sosyal medyada kısa sürede ses getirmişti.

EŞİYLE KUTLADI

Ancak Brooklyn Beckham, anne-babasının uzattığı bu zeytin dalına karşılık vermedi. Ünlü isim, yeni yaşını eşi Nicola Peltz ile kutlamayı tercih etti.

Peltz, eşi Beckham'ın yeni yaşını hazırladığı sürpriz ile kutladı. Süpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Beckham'ın o anları, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

"HERKES SANA BAYILIYOR"

Eşi Brooklyn Beckham'ın yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı video ile kutlayan Peltz, o anları, "Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Umarım tüm hayallerin ve dileklerin gerçek olur! Adım attığın her odayı aydınlatıyorsun ve seni tanıyan herkes sana bayılıyor. Sen dünyanın en özel insanısın ve senin eşin olmaya bayılıyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum!" notuyla paylaştı.