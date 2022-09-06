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    Bülent Ersoy'un sahnede göğüsleri açıldı

    İzmir'de sahne alan Bülent Ersoy, sahne aldığı sırada elbisesinin azizliğine uğradı.
    • 06.09.2022 - 00:42
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 00:50
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    Bülent Ersoy'un sahnede göğüsleri açıldı

    Bu yıl 91. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri'nde bu akşam Bülent Ersoy sahne aldı.

    Sahnede göğüsleri açıldı

    Şarkı söylediği sırada bir anda elbisesi kopan Ersoy'un göğüsleri açıldı.

    Ünlü sanatçının şaşkınlığı yüzüne yansırken Ersoy'a o anlarda yardımcıları yetişti.

    Elbesine yapılan müdahale sonrasında konserine devam eden Ersoy'un sanat yaşamında sahnede ilk kez böyle bir elbise kazası geçirmiş oldu.

    Bülent Ersoy, İzmir konserinde elbisesinin azizliğine uğradı VİDEO

    Bülent Ersoy un sahnede göğüsleri açıldı #1

    Bülent Ersoy un sahnede göğüsleri açıldı #2

    Bülent Ersoy un sahnede göğüsleri açıldı #3

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