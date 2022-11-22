Bülent Wongsoy Diva'yı kızdırdı

Singapur'da Çin Sanatı üzerine eğitim alan Ming Wong, taklitleriyle Bülent Ersoy'u çıldırttı.

Singapurlu taklit ustası Ming Wong, resmen Bülent Ersoy fanatiği. Almanya'daki bir televizyon kanalında şov yapan Ming Wong, Bülent Ersoy taklidiyle dikkat çekiyor.

Berlin'de yaşayan Wong, internet sitesinde yayınladığı Almanca, İngilizce ve Türkçe mesajında ise Bülent Ersoy'un hayatından kesitler sunuyor.

Kopyalıyor

Ersoy'un sadece yüz veya saç şeklini değil, kostümlerini hatta küpesini bile kopyalıyor. Almanya'da Türklerin yoğun yaşadığı bölgede sergi dahi açtı.

Diva kızdı

'Bülent Wongsoy' adı altında sahneye çıkan şovmen Ersoy'un hayatını belegesel bile yaptı. Diva'nın filmini yapmak için hazırlık yapan Ming Wong, Bülent Ersoy'u kızdırdı.

"Ulaşın Wong'a"

Bu taklitlerden çok rahatsız olan Diva, iddiaya göre, asistanlarına Ming Wong'a ulaşması için tlaimat verdi.