Burak Akkul'un Çılgın Bediş pişmanlığı

Yonca Evcimik'in şarkısına Burak Akkul'dan tepki geldi.

'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' gününde farkındalık yaratmak amacıyla 'Ayıp Şeyler' adlı yeni parçasını yayınlayan Yonca Evcimik, şarkı sözleri ve performansı nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Yonca Evcimik'in yıllar önce rol aldığı ve onu daha ünlü hale getiren 'Çılgın Bediş' dizisinin senaristi Burak Akkul da yaptığı paylaşım şarkıya tepkisini dile getirdi.

"PİŞMANIM"

Akkul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce 'Çılgın Bediş'i yazdığıma pişman oldum' dedi.