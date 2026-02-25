Kaan Yıldırım ve oğlundan yeni kare! Fikret'li poz

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çiftlerden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, sosyal medya hesaplarından zaman zaman yaptıkları aile paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

FİKRET'LE POZ VERDİ

Kaan Yıldırım'dan yeni kare geldi. Başarılı oyuncu oğluyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024’te İtalya’nın başkenti Roma’da, sade bir törenle dünyaevine girmişti.

"ÇOCUK BÜYÜTMEK KOLAY DEĞİL"

Çiftin bebekleri 1 Nisan 2025 tarihinde dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada annelik sonrası hayatının değiştiğinden bahseden Pınar Deniz, şunları söylemişti: “Çocuk büyütmek dışarıdan göründüğü kadar kolay değilmiş. Desteği olmayan bütün anneleri tebrik ediyorum. Çok zormuş, biz de 5 kardeşiz. Annem nasıl büyütmüş acaba? Şükürler olsun destek olanlar var etrafımda. Kaan olmasa çok zorlanırdım. İyi bir eş, iyi bir babaya sahip olmak bir annenin başına gelebilecek en güzel şey. Bu aydan itibaren işe döneceğim.”