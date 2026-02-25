Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu! Video gündem oldu

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden türkücü Alişan, bugün kızıyla sosyal medyada yeni bir paylaşım daha yaptı.

Alişan, minik kızı Eliz'le ilahi okudu. Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre'nin ilahisini okuyup, teşekkürlerini iletti.

"HEPSİNİ EZBERLEMİŞ"

Alişan paylaşımının altına ise, "Ezberlemiş hepsini okuyor ama babasıyla düet yaptı kızım. Ne güzel oldu böyle, çocuklar sayenizde Allah'ı ağızlarından düşürmüyor. Allah razı olsun sizden." notunu ekledi.

UMREYE GİTMİŞTİ

Alişan, Ramazan'ın ilk gününde gittiği umreden paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini kazanmıştı.

Alişan yeni karelerinin altına ise, "Ramazan umresi nasip eden Allah'ıma şükürler olsun. Allah isteyen herkese İnşallah nasip etsin. Beni görüp dua eden umrecilerimizden de Allah razı olsun. O kadar içten ve o kadar güzel dualar aldım ki, İnşallah Rabbim yaptığımız tüm ibadetlerin karşılığını bu en güzel ayda kat kat misliyle mükafatlandırsın.. " notunu düşmüştü.