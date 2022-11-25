Burcu Esmersoy düğün günü aldı

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil'in düğün tarihi belli oldu.

Ekranların başarılı sunucularından Burcu Esmersoy, 1 yıldır birlikte olduğu yazılımcı Nazım Akmandil’den yaz başında İtalya’da evlilik teklifi almıştı Esmersoy, düğün tarihi için otel engeline takıldıklarını söylemişti.

"Otel dolu"

Esmersoy, "Otel dolu. Bize ‘2023’te görüşelim’ diye mailattılar. Biz de ‘Biri düğününü iptal ederse bize haber verin’ dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuşmuştu.

2023'te düğün var

Nihayet çiftin tarihi belli oldu. Esmersoy ve Akmandil Eylül 2023’te nikah masasına oturacak. Çift kaporayı ödeyip, günü nikah için kapattı.