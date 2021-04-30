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    Buse Terim'den 20 bin TL'lik tazminat davası

    Buse Terim, ceza davasının ardından bu defa 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 11:09
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    Buse Terim'den 20 bin TL'lik tazminat davası

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medyadan kendisine ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu Ercan Ş.’ye bir dava daha açtı.

    "HAKARET MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI"

    Dilekçede, “Davalının sosyal medyada yaptığı hakaret milyonlarca kişiye ulaşmıştır. 20 bin TL tazminata hükmedilmesini istiyoruz.” denildi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

    Buse Terim den 20 bin TL lik tazminat davası #1

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