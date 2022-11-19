Buse Varol ve Alişan'dan aşk seli

Tanışma yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından kutlayan ikilinin, aşk dolu paylaşımları dikkat çekti.

Alişan ile Buse Varol evliliği, doludizgin ilerliyor...

Evliliklerini 2 çocuk ile taçlandıran çift, sosyal medyada aşk patlaması yaşadı.

Mutlu bir evlilik süren ikili, tanışma yıl dönümlerini kutladı.

"Seni seviyorum kocacığım, iyi ki sensin"

Eşi ile fotoğraf paylaşan Buse Varol, "Kasım 2017... 5 seneye neler sığdırdık. Düşe kalka, acısıyla tatlısıyla. Ama en güzeli de iki tane pırlanta evladımızla. Beraber yürüyeceğimiz daha çok yolumuz olsun inşallah. Beni her zaman koşulsuz sevdiğin için, çocuklarımıza mükemmel bir baba olduğun için teşekkür ederim. Seni seviyorum kocacığım, iyi ki sensin" notunu düştü.

"İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım"

Eşinin yayınladığı karelere "Ben de sana teşekkür ederim aşkım" notunu düşen Alişan, Varol ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü isim, eşine "İlk buluşmamızın üzerinden tam 5 yıl geçti. Ve bu beş yıla biz nişan, düğün ve 2 çocukla bir hayat sığdırdık. Güldük, ağladık, üzüldük, sevindik, tartıştık. Çok şükür hep güçlenerek çıktık. İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım ve seni seviyorum, seviyoruz" sözleriyle seslendi.

Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Buse Varol ise "Ben de seni çok seviyorum aşkım. İyi ki sen" ifadelerini kullandı.