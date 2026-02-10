Çağatay Ulusoy, yakın arkadaşına kız istedi

- Çağatay Ulusoy, yakın arkadaşı Mali Şimşek ile Berfin Yaren Bilgin'in kız isteme törenine katıldı.
- Ulusoy'un törende samimi tavırları dikkat çekerken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
- Ünlü oyuncunun bu jesti, dostluğu takdir topladı.
Şu sıralar Eşref Rüya'daki Eşref Tek karakteriyle kariyerinde zirveye ulaşan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki gün yakın arkadaşının kız isteme töreninde görüntülendi.
KIZ İSTEDİLER
Çağatay Ulusoy, yakın dostu Mali Şimşek ve Berfin Yaren Bilgin’in aile arasında gerçekleşen isteme törenine katıldı.
Ulusoy’un törendeki samimi halleri dikkat çekti. Geceden paylaşılan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ulusoy'un dostluğu da alkış aldı.
GÖÇMEN
Özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, bir süredir meslektaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Ulusoy, ocak ayında sevgilisiyle Bulgaristan'da kayağa girmişti. Baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli olan Ulusoy, geçtiğimiz yaz Bulgaristan vatandaşlığı da almıştı.