Çağla Şıkel hakkında çıkan aşk iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, yeni açılan Atatürk Kültür Merkezi çıkışı objektiflere yansıdı. Kısa süre gazetecilerle sohbet eden Şıkel, "Kalbim boş" diyerek aşk iddialarına nokta koydu.

Emre Altuğ'la boşandıktan sonra yeniden evlenmeyen ve çocukları Kuzey ile Uzay'ı büyüten Çağla Şıkel, sabah programı sunmaya devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapan ve anneliği ile beğeni toplayan Şıkel, bir yandan ise Youtube kanalı için çekimler yapıyor.

Çocuklarıyla keyifli bir hayat süren sunucu hakkında geçtiğimiz günlerde aşk iddiaları gündeme geldi.

Yeni açılan Atatürk Kültür Merkezi'ne giden ve çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Şıkel, iddialar hakkında konuştu.

"AKM'NİN YENİDEN AÇILMASINA SEVİNDİM"

AKM çıkışı konuşan Çağla Şıkel, "AKM'nin yeni halini çok beğendim. Çocukluğum burada geçmişti. Sınıf arkadaşlarımın dansını izledim. Çok duygulandım.

Annem beni buraya otobüsle getirirdi, eski günlere geri döndük. Buranın tekrardan açılmasına çok sevindim. Çocukluğumun geçtiği yerde arkadaşlarımı sahnede görünce farklı duygular hissettim." dedi.

"KALBİM BOŞ"

Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta Bomonti’de bir mekanda erkek arkadaşıyla görüntülenmişti.

Snob Magazin'in haberine göre; Kalbinin boş olduğunu ifade eden Şıkel, "Birileri kafasına göre yazmış. O kişi sevgilim değil" ifadelerini kullandı.