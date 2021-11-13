Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
645.316
-0.23%
BTXN Coin
21.56
-0.18%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C

    Çağla Şıkel hakkında çıkan aşk iddialarına ilişkin açıklama yaptı

    Manken ve sunucu Çağla Şıkel, yeni açılan Atatürk Kültür Merkezi çıkışı objektiflere yansıdı. Kısa süre gazetecilerle sohbet eden Şıkel, "Kalbim boş" diyerek aşk iddialarına nokta koydu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 11:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çağla Şıkel hakkında çıkan aşk iddialarına ilişkin açıklama yaptı

    Emre Altuğ'la boşandıktan sonra yeniden evlenmeyen ve çocukları Kuzey ile Uzay'ı büyüten Çağla Şıkel, sabah programı sunmaya devam ediyor.

    Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapan ve anneliği ile beğeni toplayan Şıkel, bir yandan ise Youtube kanalı için çekimler yapıyor.

    Çocuklarıyla keyifli bir hayat süren sunucu hakkında geçtiğimiz günlerde aşk iddiaları gündeme geldi.

    Yeni açılan Atatürk Kültür Merkezi'ne giden ve çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Şıkel, iddialar hakkında konuştu.

    Çağla Şıkel'in kusursuz güzelliği FOTO GALERİ

    "AKM'NİN YENİDEN AÇILMASINA SEVİNDİM"

    AKM çıkışı konuşan Çağla Şıkel, "AKM'nin yeni halini çok beğendim. Çocukluğum burada geçmişti. Sınıf arkadaşlarımın dansını izledim. Çok duygulandım.

    Annem beni buraya otobüsle getirirdi, eski günlere geri döndük. Buranın tekrardan açılmasına çok sevindim. Çocukluğumun geçtiği yerde arkadaşlarımı sahnede görünce farklı duygular hissettim." dedi.

    Çağla Şıkel hakkında çıkan aşk iddialarına ilişkin açıklama yaptı #1

    "KALBİM BOŞ"

    Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta Bomonti’de bir mekanda erkek arkadaşıyla görüntülenmişti.

    Snob Magazin'in haberine göre; Kalbinin boş olduğunu ifade eden Şıkel, "Birileri kafasına göre yazmış. O kişi sevgilim değil" ifadelerini kullandı.

    Çağla Şıkel hakkında çıkan aşk iddialarına ilişkin açıklama yaptı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir