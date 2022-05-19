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    Çağla Şıkel'den güzellik sırları

    Ünlü manken Çağla Şıkel, güzel bir kadın olmanın sıralarını madde madde verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 10:17
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    Çağla Şıkel'den güzellik sırları

    İki çocuk annesi 43 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, her zaman güzleliği ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Şıkel, çok merak edilen sırlarını paylaştı. Nasıl fit ve güzel kaldığını anlatan güzel model, dedikodudan bile uzak durduğunu söyledi.

    "İyi beslen"

    Şıkel, "Korkunun ecele faydası yok. İyi besleniyorum, erken yatıp, erken kalkıyorum.

    "Kötü arkadaşlardan uzak dur"

    Kötü arkadaşlıklardan, dedikodulardan uzak duruyorum.

    "Haftada 3 gün spor"

    Haftanın 3 günü spor yapıyorum. Negatif olan her şeyden kaçıyorum" dedi.

    Çağla Şıkel den güzellik sırları #1

    Çağla Şıkel den güzellik sırları #2


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