Abone ol: Google News

Cansu Dere’nin tatil adresi belli oldu! Brezilya'ya gitti

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden ünlü oyuncu Cansu Dere, son paylaşımıyla tatil adresini ele verdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 08:01
Cansu Dere’nin tatil adresi belli oldu! Brezilya'ya gitti
  • Cansu Dere, tatil için Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitti.
  • Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü oyuncu, sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapıyor.
  • Dere, tatil karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

En son  'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya Yılmaz' karakterine hayat veren Cansu Dere, uzun zamandır ekranlarda yok. 

BAŞKA ÜLKEDE

45 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sık sık tatile giden oyuncunun, hangi ülkeye gittiği ortaya çıktı.

BREZİLYA'DA

Cansu Dere'nin, meslektaşlarının tercih ettiği Avrupa yerine Brezilya'ya gittiği görüldü.

Brezilya'nın en büyük şehri Sao Paulo'ya giden Dere, yeni karelerini peş peşe Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Magazin Haberleri