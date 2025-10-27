Cansu Dere’nin tatil adresi belli oldu! Brezilya'ya gitti

- Cansu Dere, tatil için Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitti.
- Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü oyuncu, sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapıyor.
- Dere, tatil karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
En son 'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya Yılmaz' karakterine hayat veren Cansu Dere, uzun zamandır ekranlarda yok.
BAŞKA ÜLKEDE
45 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sık sık tatile giden oyuncunun, hangi ülkeye gittiği ortaya çıktı.
BREZİLYA'DA
Cansu Dere'nin, meslektaşlarının tercih ettiği Avrupa yerine Brezilya'ya gittiği görüldü.
Brezilya'nın en büyük şehri Sao Paulo'ya giden Dere, yeni karelerini peş peşe Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.