Cardi B'nin sahne kazası! Sandalyeden düştü

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, konserinde talihsiz bir kaza yaşadı. Ters oturduğu sandalyeden düşen ünlü isim hayranlarını şaşırttı.

Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.02.2026 09:35
  • Cardi B konser sırasında sandalyeden düştü.
  • Düşme anı izleyicilerce kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.
  • Dansçılar düşüşe rağmen şova devam etti.

Dünya çapında tanınan rap yıldızı Cardi B, konserde talihsiz bir kaza geçirdi. 

Cardi B’nin düşme anı, izleyenler tarafından cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde sanatçının ritimle dans ettiği ve bir anda dengesini kaybederek sandalyeden aşağı doğru yuvarlandığı görüldü.

ŞOV DURMADI

Paylaşılan videolarda Cardi B’nin düşüşü ile şovun hala devam ettiği, dansçıların da olayı hiç bozuntuya vermediği görüldü.

