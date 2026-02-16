Cardi B'nin sahne kazası! Sandalyeden düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya çapında tanınan rap yıldızı Cardi B, konserde talihsiz bir kaza geçirdi.

Cardi B’nin düşme anı, izleyenler tarafından cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde sanatçının ritimle dans ettiği ve bir anda dengesini kaybederek sandalyeden aşağı doğru yuvarlandığı görüldü.

ŞOV DURMADI

Paylaşılan videolarda Cardi B’nin düşüşü ile şovun hala devam ettiği, dansçıların da olayı hiç bozuntuya vermediği görüldü.