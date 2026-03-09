Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle görüntülendi! El ele gezdiler

Aşk hayatında aradığı kadını bir türlü bulamayan ünlü isimlerden komedyen Cem Yılmaz, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Ahu Yağtu, Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli gibi birçok ünlü isimle aşk yaşayan Cem Yılmaz, son olarak Necla Karahalil ile bir ilişki yaşamıştı.

MADRİD'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Son dönemde aşk hayatını gözden uzak yaşayan Yılmaz, Madrid-Barajas Havalimanı’nda bir kadınla el ele görüntülendi.

“Gossippasta” adlı içerik üreticisinin paylaştığı iddiaya göre söz konusu fotoğraf, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Madrid Havalimanı’nda çekildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Fotoğraftaki kadının kim olduğu ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

RÜYA DİYENLER VAR

Bazı kullanıcılar, Yılmaz’ın yanındaki kişinin 2022 yılında “Erşan Kuneri” dizisinde birlikte çalıştığı ve o dönem kısa süreli bir ilişki yaşadığı iddia edilen oyuncu Rüya Demirbulut olabileceğini öne sürdü.