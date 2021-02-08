Cemal Can Canseven koronavirüse yakalandı

Suvivor şampiyonu Cemal Can Canseven, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Aleyna Tilki ile birlikte “İşte Bu Benim Masalım” dizinde başrol oynayan Cemal Can Canseven'den üzücü haber geldi.

"EVDEYİM"

Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Cemal Can Canseven açıklamasında "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Evde karantina sürecim başladı, ilaçlarımı almaya başladım" dedi.