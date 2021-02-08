Euro
8.5117
0.02%
Dolar
7.0653
0.13%
Altın
412.07
0.27%
Borsa
1.527
0%
Bitcoin
275.800
0.69%
EXEN Coin
15.64
2.08%
13ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 13 C

    Cemal Can Canseven koronavirüse yakalandı

    Suvivor şampiyonu Cemal Can Canseven, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 07:52
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cemal Can Canseven koronavirüse yakalandı

    Aleyna Tilki ile birlikte “İşte Bu Benim Masalım” dizinde başrol oynayan Cemal Can Canseven'den üzücü haber geldi.

    "EVDEYİM"

    Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Cemal Can Canseven açıklamasında "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Evde karantina sürecim başladı, ilaçlarımı almaya başladım" dedi.

    Cemal Can Canseven koronavirüse yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir