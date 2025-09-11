Ceyda Düvenci itiraf etti: "Çok ağladığım günler oldu"

Ceyda Düvenci dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile 2015 yılında evlenmişti.

Ünlü çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2023 yılında tek celsede boşanmıştı.

Boşanma sonrası radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci itiraflarda bulundu.

"ÇOK AĞLADIM"

"Yazın çok inişlerim çıkışlarım oldu, çok ağladığım günler oldu çünkü şahsi hayatımda yaşadığım zorluklarım oldu, başa çıkmam gereken duygu durumları oldu" diyen Ceyda Düvenci sözlerine şöyle devam etti: "Çok ağlamak istediysem ağladım, sonra güldüm, arada dostlarımla görüştüm. Olabildiğince sakindim, yuvamdaydım, çocuklarımla ve sevgilimle geçirmeyi tercih ettim bu yazı...

"GÜLMEYİ TERCİH EDECEĞİM"

Çok düşündüm, çok okudum; sonra dedim ki içimde fırtınalar kopuyor olabilir, bazı şeyler yaşıyor olabilirim, ben hep gülümseyeceğim, gülümsemeyi tercih edeceğim; tabii ki bütün duygularıma sahip çıkacağım, hüznüme, öfkeme, yapamadıklarıma, bunların hepsine sahip çıkacağım ama gülmeyi tercih edeceğim.

Stoa Felsefesi'ne taktım bu aralar, bununla ilgili kitaplar okuyorum. Özünde aslında şunu anlatıyor: Kontrol edebildiğiniz iki şey var; düşünceleriniz ve tavrınız. Diğer hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz."