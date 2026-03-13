Oyuncu Burak Yörük'le aşk yaşıyor! Tuana Yılmaz'dan evlilik açıklaması geldi

Ekranların beğenilen oyuncularından Burak Yörük, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Uzun süredir Burak Yörük ile aşk yaşayan şarkıcı Tuana Yılmaz, evlilik hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Başarılı oyuncunun müzisyen sevgilisi Tuana Yılmaz, geçtiğimiz akşam bir etkinlikte görüntülendi. Yılmaz, kendisine yöneltilen, 'Düğün ne zaman?' sorusuna cevap verdi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Güzel şarkıcı, evlilik hakkında "İnşallah. Prosedürlü bir şey planlıyoruz, bakalım. Çok mutluyuz

İşler dolayısıyla biraz beklemedeyiz. Hem hukuki süreç gerektiren işler de yapıyoruz. Bir de çok yoğunuz." ifadelerini kullandı.