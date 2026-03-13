Evi yanmıştı! Aslıhan Karalar yangının sebebini açıkladı

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar'ın Beykoz'da site içerisinde bulunan 3 katlı villasında yangın çıktı.

DİĞER KATLARA SIÇRAMADI

Yangın, saat 07.00 sıralarında Riva, Atatürk Caddesi’nde site içerisinde bulunan 3 katlı villada meydana geldi. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, villada hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

YANGININ SEBEBİ

Aslıhan Karalar,, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının çıkış nedeninin belli olduğunu belirtti. Karalar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "8 Mart Pazar sabahı Riva’daki evimde, yatak odamın bulunduğu çatı katında ben uyurken çıkan yangının, gömme giyinme dolabının arkasında bulunan elektrik panosundaki kablolardan kaynaklandığı itfaiye raporu ile tespit edilmiştir.

"ALLAH'A ŞÜKÜR"

Allah’a çok şükür ki hayattayız. Yangında tüm eşyalarımı, kıyafetlerimi ve yılların biriktirdiği anılarımı kaybettim. En büyük tesellim ise herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Bu zor süreçte sabrediyor, Allah’a şükrediyor ve her zorluğun ardından güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Telefonla arayan, mesaj gönderen, ziyaret eden ve yanımda olan herkese, özellikle de yavru canlarıma sıcak yuvalarını açan yakınlarıma kalpten teşekkür ederim."