Ceyda Düvenci'den boşanma açıklaması Uzun zamandır boşanacakları iddialarıyla sürekli gündeme gelen Ceyda Düvenci, ayrılık söylentisini kesin bir dille yalanlayarak "Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok" dedi.

ensonhaber.com

6 aydır bir dizi çekimi için Selimiye'de olan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çiftinin boşanacağı iddia edildi. 4 aydır boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten Düvenci, hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

"Sessiz kalmak istemedim"

"Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Bugün

yine saçma sapan haberler çıkmış… O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki, böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydı. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum.



Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok… Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil… Ağzıma bile almak istemediğim durumlar.

"Gören de görüyor"