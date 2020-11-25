Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ertem, koronavirüs olmamak için çom uğraştığını yazdı.

Ertem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"POZİTİFİM DOSTLAR"

"İnanılmaz bir koruma kollama içinde de olsam ne yazık ki bugün Covid 19 test sonucum pozitif çıktı dostlar.

"MASKEMİ ÇIKARMIYORDUM"

Maskemi çıkarmama rağmen nereden nasıl bulaştığını bilemiyorum ama şu an evde karantinadayım.

İlaçlarıma 1 saat evvel başladım. 5. günümde olduğumu düşünüyor dr'um.

Dr hanımefendi beni sakinliğe, moralimi yüksek tutmaya yönlendirdi. Hastaneye yatmama gerek olmadan umarım evde atlatabilirim. Ki hafif atlatacağım söylendi.

"EKMEK DERDİ"

Hastanelerdeki hemşireleri doktorları çok iyi anlayıp, önlemlerimizi en yüksek seviyeye çıkarmamızı tavsiye ederim.

Belli ki nisan ayındaki gibi evlerimize kapanıp izole olmalıyız ama biliyorum, ekmek derdi …

Keşke hepinize ‘evinizde kalın, hastalıktan korunun, gerisini düşünmeyin' diyebilseydim. Öyle bir gücüm olabilseydi… Diyebileceğim tek şey lütfen çok çok dikkatli olun."