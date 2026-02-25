Bella Hadid tedavi sürecini anlattı: Kendimi harcanabilir hissettim

29 yaşındaki dünyaca ünlü model Bella Hadid, 14 yıldır mücadele ettiği Lyme hastalığı nedeniyle kariyerine ara vermek zorunda kaldığını açıkladı.

Ünlü model, neredeyse bir yıl boyunca tüm iş tekliflerini geri çevirdiğini ve bu süreçte çok yıprandığını anlattı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Vogue Italia dergisine röportaj veren Bella Hadid, “Uzun yıllar çalışma şeklim sürdürülebilir değildi. COVID döneminde bile çalışmaya devam ettim.” dedi.

Lyme hastalığı tedavisi gördüğü süreçte neredeyse bir yıl boyunca tüm projeleri geri çevirdiğini belirten Hadid, o dönemi şu sözlerle anlattı:

"ÇOK DUYGUSALDIM"

“Geçen yıl tedavi sürecimdeyken neredeyse bir yıl boyunca her işi reddetmek zorunda kaldım. Bu yüzden ağladım. Çok duygusaldım çünkü kendinizi harcanabilir hissediyorsunuz."

Teksas’ta atları ve köpeğiyle zaman geçirmenin kendisine iyi geldiğini söyleyen Bella Hadid, iş ve özel hayat dengesini kurmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti ve “Teksas’ta atlarım ve köpeğimle gerçek bir hayat yaşamak, sonra işe dönmek her şeyi daha anlamlı kılıyor.” dedi.