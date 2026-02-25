Cansever'den Güllü paylaşımı: Hala yalan gibi geliyor

90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kansere yakalandığını söylemişti.

Lösemi ile mücadele eden Cansever, kanseri yendi. Ünlü isim son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'ye özlemini dile getirdi.

"YAKTIN CANIMIZI"

Güllü'nün fotoğrafını paylaşan Cansever, "Seni unutamıyoruz. Güzel kalplim... Hala yalan gibi geliyor bana. Sanki bir yerde çıkıp geleceksin, arayacaksın 'Ne yapıyorsun cano Samoş, Erhan yerim sizi ben' diyeceksin sanki. Yaktın canımızı." ifadelerini kullandı.