Charlize Theron: Başka bir partnerle yaşamak istemiyorum

Hollywood yıldızı, yeni bir birliktelik için çok yaşlı olduğunu söyledi.

Daha önce cevizli baklava sevdiğini söylemesiyle gündem olan Oscar ödüllü sinema sanatçısı Charlize Theron, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Theron, hayatında bir daha asla kimseyi istemediğini söyledi.

10 yıldır ilişkilerinin hiçbirinde aynı evde yaşamadığını belirten Theron, hayatını tek başına sürdürmekten mutlu olduğunu kaydetti.

"BİRLİKTE OLACAĞIM KİŞİ YAN DAİREYİ SATIN ALMALI"

Mirror'a samimi açıklamalarda bulunan 44 yaşındaki oyuncu, Bay Doğru'yu aramak yerine, iki çocuğunu büyütmeye odaklanmanın daha önemli olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Tekrar biriyle yaşar mıyım, bilmiyorum. Tamamen dürüst olmak gerekirse, yandaki evi satın almaları gerekebilir. Bir daha böyle şeylerle başa çıkabilir miyim, bilmiyorum. Bunun için çok yaşlıyım"

"AŞKTAN KORKMUYORUM"

The Old Guard filmindeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Charlize Theron, hayatında hiç yalnız hissetmediğini söyledi.

Oscar ödüllü oyuncu, romantizm ve aşktan korktuğu iddialarına ise güldü ve şöyle dedi:

"Hayır, hiç de değil. Şu anki hayatım böyle bir şeyin gerçekleşmesi için çok fazla alana izin vermiyor. Bekar bir anne olmadığında da başarılması inanılmaz derecede zor olan bir şey."

İrlandalı aktör Stuart Townsend ile birlikte yaşayan Theron, nişanlandıktan sonra 2010'da ayrılmıştı.