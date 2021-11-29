Chloe Loughnan, İstanbul'a geldi

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, paylaşımıyla dikkat çekti.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, uzun süre sonra geldiği İstanbul'da paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. Bir süredir İstanbul'da bir otelde kalan İrlandalı model, turuncu bikinisiyle banyoda verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Loughnan'ın 178 bin takipçisi olan sosyal medya hesabından portakal emojisi ile paylaştığı karesine, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

SÜRPRİZ VAR

Önceki gün ise Zorlu AVM'de görüntülenen Loughnan, iş için İstanbul'a geldiğini belirterek "Bir toplantımız vardı. Dün geldim İstanbul'a, yarın tekrar geri dönüyorum. Yakın zamanda projenin detaylarını ve güzel sürprizlerimizi sizinle paylaşacağız." demişti.

Akan trafik nedeniyle basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtsız bırakan İrlandalı model, kendisini almaya gelen aracına binerek AVM'den ayrılmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Loughnan ile yollarını ayıran 51 yaşındaki popçu Serdar Ortaç'ın, kendisinden 22 yaş küçük modele 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.