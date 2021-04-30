Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisi

Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın 2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı.

Koronavirüsü atlatan İrlandalı model Chloe Loughnan, Maldivler'e gitti.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Loughnan, yayınladığı gönderi ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

"BENİM!"

Ünlü manken, Andy O'Connell adlı sevgilisi ile birlikte verdiği pozu, "Benim" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Chloe Loughnan'a takipçileri yorum yağdırdı.

"SERDAR NAFAKA ÖDEMİYOR"

Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliğinin bitmesinin ardından memleketi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, aylar sonra eski eşi hakkında konuşmuştu.

Ünlü manken, konuyla ilgili, “Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. İki yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum." demişti. 2014 yılında görkemli bir düğünle evlenen İrlandalı model Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç, geçtiğimiz yıl tek celsede boşandı.