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    Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından makas aldığı anları paylaştı

    Damla Ersubaşı son olarak eski eşiyle samimi anlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 07:13
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 07:16
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    Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından makas aldığı anları paylaştı

    Bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem'de canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'den ihanet ve şiddet iddiasıyla boşanmıştı.

    Boşanan çift daha sonra tekrar evlenme kararı alıp bir araya gelmişti. Ancak bu da pek uzun sürmedi ve çift geçtiğimiz aylar da ayrıldı.

    Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından makas aldığı anları paylaştı #1

    Yanağından makas aldı

    Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı iki kızının babası olan eski eşi Mustafa Can Keser'in yanağından makas aldığı anları Instagram'dan paylaştı.

    "Sevgilin kızmasın sonra"

    Estetikli haliyle sık sık adından söz ettiren Ersubaşı eski eşinin yanağından makas aldığı anları paylaşarak "Tık diyorum doğdu güneşim. Sevgilin kızmasın sonra he..." yorumunda bulundu.

    Mustafa Can Keser ise bu anlarda tepkisiz kalmayı tercih etti.

    Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından makas aldığı anları paylaştı #2

    Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından makas aldığı anları paylaştı #3

    Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından makas aldığı anları paylaştı #4


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