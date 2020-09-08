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    David Beckham ve eşi Victoria, partide koronavirüse yakalandı

    Sürekli seyahat eden ve partilere katılan çiftin, mart ayında koronavirüsü kaptığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 11:17
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    David Beckham ve eşi Victoria, partide koronavirüse yakalandı

    Bir dönemin yıldız futbolcusu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria, koronavirüs iddiasıyla gündeme geldi.

    İngiliz basını, David ile Victoria'nın mart ayının ilk gününde ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde düzenlenen bir partide koronavirüse yakalandığını yazdı.

    PARTİLER, SEYAHATLER...

    Habere göre, çift, yanında çalışanların da virüse yakalanması nedeniyle "süper yayıcı" oldukları konusunda korkmaya başladı.

    45 yaşındaki David ve 46 yaşındaki Victoria, 21 yaşındaki oğulları Brooklyn'in doğum günü için Los Angeles'tan İngiltere'ye uçtu. Kutlama, bir kır evinde yapıldı.

    David Beckham ve eşi Victoria, partide koronavirüse yakalandı #1

    ÖNCE BECKHAM, SONRA VICTORIA

    Daha sonra ABD'ye dönen çift, yeniden İngiltere'ye döndü ve burada karantinaya girdi.

    David Beckham'ın rahatsız hissetmeye başladığı, ardından Victoria'nın boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri olduğu kaydedildi.

    Yaşananlar karşısında paniğe kapıldığı belirtilen Victoria Beckham'ın baskısıyla aile, iki haftadan fazla süren karantinaya girdi.

    Çiftin, tam iyileşme sağladıktan sonra ekiplerini düzenli olarak kontrol ettiği, özellikle salgından kötü şekilde etkilenen en az iki personele "bakım paketleri" gönderdiği iddia edildi.

    David Beckham ve eşi Victoria, partide koronavirüse yakalandı #2

    David ve Victoria Beckham 20'nci yıl dönümlerini kutladı ViDEO

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