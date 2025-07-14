Defne Samyeli Cannes'da! Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Sunuculuk ve spikerlik kariyerini sonlandırdıktan sonra oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile sık sık magazin manşetlerinde yer alıyor.

İki çocuk annesi olmasına rağmen fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Samyeli, şimdilerde kızlarıyla birlikte Cannes'da tatil yapıyor.

ANNE VE KIZLARINDAN BİKİNİLİ POZLAR

Cannes'dan peş peşe paylaşımlar yapan Defne Samyeli'nin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyadaki her paylaşımıyla beğeni toplayan 53 yaşındaki Samyeli'nin cildi, araştırmalara bile konu olmuştu.