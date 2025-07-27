Defne Samyeli, kahvaltısını paylaştı

Defne Samyeli'den yeni paylaşım geldi.

Samyeli, bu kez hayranları için kahvaltısını paylaştı ve mutfağa girdi.

Sosyal medyada paylaştığı spor videolarıyla formunu nasıl koruduğunu gözler önüne seren Samyeli, bu kez kahvaltı rutiniyle gündeme geldi.

"BOL PROTEİN"

Samyeli, özellikle ağırlık antrenmanı yaptığı günlerde protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterdiğini belirtti. "Bol proteinli kahvaltım" notuyla paylaşım yapan Samyeli, şunları söyledi;

"YAĞDAN KORKMUYORUM"

Ağırlık çalıştığım antrenman günlerinde daha çok protein tüketmem gerektiği için böyle bir hazırlık yapıyorum. Hemen sonrasında meyveli ve yoğurtlu bir tatlı formülasyonuyla günüme devam ediyorum.



Bu sayede gün içinde karşıma çıkan hamurlu, çikolatalı ikramlara hiç ilgi duymamaya başladım.



Evet, çok yağ alıyorum bu arada; ama yağdan korkmuyorum. Benim bedenime iyi geliyor.

"BEDENİMİZİ DİNLEYELİM"