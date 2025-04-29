Haber Merkezi
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ediyor.
Son birkaç gündür videolar paylaşan ve dikkatleri üzerine çeken Talu, bu sefer takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
"ZENGİNLER NEDEN AYAKKABI İLE EVDE DOLAŞIYOR"
Talu; "Biri bana, 'Zenginler neden evde ayakkabıyla dolaşıyor?' diye sordu" dedi ve devamında şöyle konuştu:
"HER EVDE AYAKKABIYLA DOLAŞILIR"
Bunun parayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Her evde ayakkabıyla dolaşılır. Ben, ayakkabı çıkarılmasını saçma buluyorum. Şu an evde ayakkabıyla dolaşıyorum, çok tuhaf bir şey olduğunu düşünmüyorum.
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