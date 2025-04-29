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Haber Merkezi

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ediyor.

Son birkaç gündür videolar paylaşan ve dikkatleri üzerine çeken Talu, bu sefer takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"ZENGİNLER NEDEN AYAKKABI İLE EVDE DOLAŞIYOR"

Talu; "Biri bana, 'Zenginler neden evde ayakkabıyla dolaşıyor?' diye sordu" dedi ve devamında şöyle konuştu:

"HER EVDE AYAKKABIYLA DOLAŞILIR"