Dilan Çıtak isyan etti: İnsanlar beni yeteneksiz sanıyor

Babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı problemler yüzünden magazin gündeminde yer alan şarkıcı Dilan Çıtak; 90’lar Futbol programına konuk oldu.

Programda müzik kariyeri, Survivor deneyimi ve sektörde yaşadığı zorluklarla ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu.

"SESİMİ GÖSTERECEĞİM"

Yeni şarkısı “Çok Geç”in hikayesini anlatan Dilan Çıtak, bu parçanın kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ben çok güçlü bir şarkı istiyordum. ‘Sil Baştan’dan biraz esinlenildi. ‘Bakalım Dilan bu şarkıyı okuyabiliyor mu, sesi güçlü mü?’ diye düşündüler. Okuyabildiğimi söylediler. Şarkının fikri böyle oluştu. Bugüne kadar kendi sesimi gösterebileceğim bir şarkıyı hiç söylememiştim."

"KOLAY OLMUYOR"

Konservatuvar eğitimi aldığı yıllardan da söz eden Dilan Çıtak, tanınmış bir isim olmanın zaman zaman dezavantaj yarattığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ortaokul ve lisede konservatuvardaydım. Hep bulunduğum ortamda bana ‘Sen şarkı söyle’ denirdi ama bunun dezavantajını da çok yaşadım. Tanındığım için insanların bir kalıbı oluyor. O kalıbın içinden çıkmak ve kendini göstermek kolay olmuyor.

"İNSANLAR YETENEKSİZ SANIYOR"

Survivor deneyiminden de bahseden Çıtak, “Adada yüzüne güldüğüm hiçbir kişinin arkasından konuşmadım. Neysem o olmaya gayret gösterdim.” değerlendirmesini yaptı.