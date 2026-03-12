Melek Mosso Zanzibar'da karpuz yedi! Paylaşımı tepki aldı

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini geçtiğimiz Ekim ayında tek celsede ve dostane bir şekilde sonlandırmıştı.

Boşandıktan sonra zor günler geçiren ünlü isim, son olarak Zanzibar'a tatile gitti.

KARPUZ YEDİ

Sosyal medyada aktif olan ünlü şarkıcı, sık sık pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zanzibar paylaşımlarına yeni bir video ekleyen Mosso, bu defa karpuz yediği anları yayınladı.

"ORUÇ TUTANA SAYGIN OLSUN"

Ramazan ayı karpuz yediği anları paylaşan ünlü şarkıcı, sosyal medyada gündem oldu. Video takipçilerinden tepki aldı. Ünlü isme; 'Ne saygı var ne hoşgörü var', 'Mahalle yanarken', 'Ramazan ayı', 'Oruç tutana saygın olsun' gibi yorumlar aldı.