Demet Akalın ile Seda Sayan yer değiştirdi

Seda Sayan'la program yüzünden kavgalı olan Demet Akalın, Gelinim Mutfakta'yı sunacak.

Star TV'de ekrana getirilen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının final yapmasının ardından kanal Seda Sayan ile anlaşmıştı.

Bu yüzden kavgalı olan Demet Akalın ve Seda Sayan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

SEDA SAYAN'IN YERİNE GEÇTİ

Bu kez Demet Akalın harekete geçti ve Seda Sayan’ın sunduğu Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu oldu. İkinin bu hareketi ‘’Resmen yer değiştirdiler’’ olarak yorumlandı.

Programla anlaştığını sosyal medya hesabından duyuran Demet Akalın, bir de imza atarken fotoğraf paylaştı.