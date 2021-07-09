Euro
10.2807
-0.34%
Dolar
8.6793
-0.15%
Altın
504.05
0%
Borsa
1.372
-0.05%
Bitcoin
286.497
0.80%
EXEN Coin
27.55
5.63%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Demet Akalın ile Seda Sayan yer değiştirdi

    Seda Sayan'la program yüzünden kavgalı olan Demet Akalın, Gelinim Mutfakta'yı sunacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 10:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Akalın ile Seda Sayan yer değiştirdi

    Star TV'de ekrana getirilen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının final yapmasının ardından kanal Seda Sayan ile anlaşmıştı.

    Bu yüzden kavgalı olan Demet Akalın ve Seda Sayan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

    SEDA SAYAN'IN YERİNE GEÇTİ

    Bu kez Demet Akalın harekete geçti ve Seda Sayan’ın sunduğu Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu oldu. İkinin bu hareketi ‘’Resmen yer değiştirdiler’’ olarak yorumlandı.

    Programla anlaştığını sosyal medya hesabından duyuran Demet Akalın, bir de imza atarken fotoğraf paylaştı.

    Demet Akalın ile Seda Sayan yer değiştirdi #1

    Demet Akalın ile Seda Sayan yer değiştirdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir