Demet Akalın, kızı Hira için özel öğretmen tuttu

Kızı Hira için Demet Akalın'ın evine her gün öğretmen gelecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılması hala belirsizliğini korurken ünlü şarkıcı Demet Akalın, 6 yaşındaki kızı Hira için önlemler almaya başladı.

Akalın, kızının eğitiminin aksamaması için özel öğretmen tuttu.

"ŞİMDİLİK ONLİNE EĞİTİM"

Popçu, “Şimdilik online eğitim var. Biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı. Ben de sigortalı ve maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şu anda ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilemiyorum.” diye konuştu.