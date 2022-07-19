Demet Akalın, Nagihan Karadere'ye altın taktı

Demet Akalın, Survivor Nagihan Karadere'yi hediyelere boğdu.

Demet Akalın, sıkı takipçisi olduğu Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışması 'Survivor 2022 All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden Nagihan Karadere'yi yazlığında misafir etti.

Hediyeye boğdu

"Gönüllerin şampiyonu gelmiş" diyen Demet Akalın, Nagihan'la çekildiği videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Akalın, Nagihan Karadere'yei hediyelere boğdu. Altın bile aldı.

"Bana altınlar almış"

Demet Akalın'ın evinden paylaşımlar yapan Survivor Nagihan Karadere açıklamasında "Kraliçenin evine tatile geldik. Misafirliğe geldiğimiz yetmezmiş gibi bana kocaman kocaman altınlar almış şampiyonluk hediyesi... O kadar mahcubum ki hele de bu zamanda altın para" dedi.