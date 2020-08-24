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    Demet Akalın: Okula göndermemek olmaz

    Demet Akalın, kızı Hira'yı devlet okuluna yollamak istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 07:56
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    Demet Akalın: Okula göndermemek olmaz

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt ve kızı Hira ile önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

    Bir mekanda ailesiyle yemek yiyen ünlü şarkıcı çıkışta soruları yanıtladı.

    "BİZİM ORALARDA DEVLET OKULU OLSA YOLLARIM"

    Muhabirler Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un kızı Ayşe’yi pandemi nedeniyle okula göndermek istemediğini hatırlatınca Akalın “Okula göndermemek olmaz, eğitim mecburi. Bizim sitede devlet okulu olsa, ben Hira’yı devlet okuluna yollayacağım” diye konuştu.

    Demet Akalın: Okula göndermemek olmaz #1

    Demet Akalın: Okula göndermemek olmaz #2

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