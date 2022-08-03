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    Demet Akalın'ın kafana şampanya döktüğü garson konuştu

    Demet Akalın'ın sahnede üzerine şampanya döktüğü garson ünlü şarkıcıyı savundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 07:54
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 07:59
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    Demet Akalın'ın kafana şampanya döktüğü garson konuştu

    Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkan Demet Akalın, sipariş ettiği içkinin tadını elma suyuna benzetince garsonun başından aşağı dökmüştü. Demet Akalın’ın bu hareketi birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisine neden oldu.

    Tepkilerden sonra açıklama yapan Demet Akalın kendini savundu:

    "Gurbetçi müşteriler istiyor"

    “O gecede personel şefinin kendisi ‘dök dök’ diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı.”

    Açıklamasından sonra daha çok eleştiri alan Akalın'ı başından aşağı şampanya döktüğü garson korudu.

    "Onur ve gurur duydum"

    Demet Akalın'la çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan garson, durumdan memnun olduğunu dile getirdi:

    "Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp bircok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim.

    "Aşağılık bir durum değil"

    Bu durum tamamen espri amaçlıdır.  Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır."

    Demet Akalın ın kafana şampanya döktüğü garson konuştu #1

    Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü ViDEO

    Demet Akalın ın kafana şampanya döktüğü garson konuştu #2

    Demet Akalın ın kafana şampanya döktüğü garson konuştu #3

    Demet Akalın ın kafana şampanya döktüğü garson konuştu #4


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