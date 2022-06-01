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    Demet Akalın zamlara isyan etti

    Benzin ve motorine bir zam daha geldiğini öğrenen Demet Akalın, sosyal medyadan "Abi yeter" yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 12:25
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    Demet Akalın zamlara isyan etti

    Türkiye haziran ayına zamla başladı. Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde; benzin grubuna 1,22 TL, motorin grubuna da 1,49 TL zam uygulanacak.

    Sürekli gelen zamlardan rahatsız olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, isyan etti.

    "Abi yeter"

    Akalın, Twitter hesabından zam haberini alıntılayarak yaptığı paylaşımda “Abi yeter yeter!” ifadesini kullandı.

    Akalın’ın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

    Demet Akalın zamlara isyan etti #1

    Demet Akalın zamlara isyan etti #2

    Demet Akalın zamlara isyan etti #3


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