Demet Özdemir, Eşref Rüya'nın sezon finalini kutladı! Pozları olay oldu

Dün akşam sezon finali yapan Eşref Rüya, her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.

Başrolünde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in olduğu dizinin yeni sezonu sabırsızlıkla bekleniyor.

DEMET'E ÖZEL PASTA

Sezonun kapanış bölümünden önce ekip, sette özel bir kutlama organize etti. Kutlama gecesinde en dikkat çeken anlardan biri, başrol oyuncusu Demet Özdemir'e yapılan sürprizdi. Set arkadaşları, Özdemir için üzerinde anlamlı bir mesaj bulunan özel bir pasta hazırlattı.

"HER ŞEYİN İÇİNDEN GEÇTİN"

Özdemir için özel olarak hazırlanan pastanın üzerinde, "Üstesinden gelemezsin denilen her şeyin içinden geçtin. Show şimdi başlıyor." notu yer aldı.