Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci sezonu açtı

Çeşme’de bir araya gelen 3 güzel oyuncu, denizin keyfini sürdü, uzun uzun sohbetler etti.

Türkiye’nin bir yanı yağış, diğer yanı sıcaktan kavrulurken ünlü isimler birer birer sezonu açıyor.

Yıl boyunca pandeminin de etkisini azaltmasıyla sıkı çalışan ünlüler, soluğu Bodrum ya da Çeşme’de alıyor.

Çeşme’de sezon açılışı

Televizyonun önemli 3 karakteri de sezona Çeşme’de start verenlerden oldu.

Uzun yıllara dayanan arkadaşlıkları bulunan Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci tatile çıktı.

Doğum günü sonrası keyif

Ünlü isimler, arkadaşlarının da eşlik ettiği tatil için Çeşme’yi seçti.

Rutkay Öziş’in doğum gününü kutlayan oyuncular, önceki gün ünlü bir plajda objektiflere takıldı.

Plaj plaj gezdiler

Güzellikleriyle tüm bakışları üzerine toplayan Özdemir, Kaya ve Şekerci, uzun uzun sohbetler de etti.

Ünlü isimler, burada kısa bir süre kaldıktan sonra başka bir plaja geçerek kalan eğlencelerine devam etti.