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    Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci sezonu açtı

    Çeşme’de bir araya gelen 3 güzel oyuncu, denizin keyfini sürdü, uzun uzun sohbetler etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 11:11
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    Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci sezonu açtı

    Türkiye’nin bir yanı yağış, diğer yanı sıcaktan kavrulurken ünlü isimler birer birer sezonu açıyor.

    Yıl boyunca pandeminin de etkisini azaltmasıyla sıkı çalışan ünlüler, soluğu Bodrum ya da Çeşme’de alıyor.

    Çeşme’de sezon açılışı

    Televizyonun önemli 3 karakteri de sezona Çeşme’de start verenlerden oldu.

    Uzun yıllara dayanan arkadaşlıkları bulunan Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci tatile çıktı.

    Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci sezonu açtı #1

    Doğum günü sonrası keyif

    Ünlü isimler, arkadaşlarının da eşlik ettiği tatil için Çeşme’yi seçti.

    Rutkay Öziş’in doğum gününü kutlayan oyuncular, önceki gün ünlü bir plajda objektiflere takıldı.

    Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci sezonu açtı #2

    Plaj plaj gezdiler

    Güzellikleriyle tüm bakışları üzerine toplayan Özdemir, Kaya ve Şekerci, uzun uzun sohbetler de etti.

    Ünlü isimler, burada kısa bir süre kaldıktan sonra başka bir plaja geçerek kalan eğlencelerine devam etti.

    Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci sezonu açtı #3

    Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci sezonu açtı #4

    Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci sezonu açtı #5

    Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci sezonu açtı #6


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