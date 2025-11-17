Demet Özdemir'den yeni kareler: "Değiştim ve geliştim"

- Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
- Son paylaşımında "Değiştim ve geliştim" notunu düştü.
- Instagram'da 17 milyon takipçisi bulunan oyuncu, hayranlarından tam not aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Yayınlandığı gün izleyenleri ekrana kilitleyen iddialı yapımlardan Eşref Rüya'da Nisan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir, her yaptığıyla dikkat çekiyor.
33 yaşındaki güzel oyuncu Özdemir, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündemindeki yerini koruyor.
17 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
Instagram'da 17 milyon takipçisi bulunan oyuncunun pozları, sevenleri tarafından tam not almaya devam ediyor.
Özdemir, son olarak ayna karşısında çektirdiği yeni kareyi, 'Değişim ve geliştim' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.