Demet Özdemir'den yeni kareler: "Değiştim ve geliştim"

sosyal medyanın aktif ünlü güllerinden oyuncu Demet Özdemir, son paylaşımıyla yine hayranlarından tam not aldı

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 07:32
Demet Özdemir'den yeni kareler:
  • Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
  • Son paylaşımında "Değiştim ve geliştim" notunu düştü.
  • Instagram'da 17 milyon takipçisi bulunan oyuncu, hayranlarından tam not aldı.

Yayınlandığı gün izleyenleri ekrana kilitleyen iddialı yapımlardan Eşref Rüya'da Nisan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir, her yaptığıyla dikkat çekiyor.

33 yaşındaki güzel oyuncu Özdemir, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündemindeki yerini koruyor.

17 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Instagram'da 17 milyon takipçisi bulunan oyuncunun pozları, sevenleri tarafından tam not almaya devam ediyor.

Özdemir, son olarak ayna karşısında çektirdiği yeni kareyi, 'Değişim ve geliştim' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

