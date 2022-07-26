Petrol
100.01
-0.18%
Euro
18.1176
-0.46%
Dolar
17.8627
0.51%
Altın
987.14
0.41%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
377.854
-4.28%
BTXN Coin
9.58
-5.24%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Demet Şener: Tolga ile hayallerimizi gerçekleştiriyoruz

    Kalbini nakliyatçı Tolga Arman’a kaptıran Demet Şener, mutluluğunu dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Şener: Tolga ile hayallerimizi gerçekleştiriyoruz

    Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 13 yıllık evliliğini olaylı şekilde bitirmişti. 2019'da da Cenk Küpeli ile 19 ay evli kalmıştı.

    Şimdilerde Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener, birinci yıl kutlaması yaptı.

    Ünlü çift, ilk yıl dönümlerini 10 gündür tatil yaptıkları Bodrum'da baş başa yemek yiyerek kutladı.

    "Hayallerimiz var"

    Demet Şener, “Tolga ile kurduğumuz çok hayalimiz var. Bazılarını gerçekleştirdik. Umarım; ömrümüzün sonuna kadar hep böyle aşk dolu oluruz.” diye konuştu.

    Demet Şener: Tolga ile hayallerimizi gerçekleştiriyoruz #1

     

    Demet Şener: Tolga ile hayallerimizi gerçekleştiriyoruz #2


    İlginizi Çekebilir

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!
    Metabot

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!

    Terörden arındırılan yaylada kuzu kırkma festivali
    Kültür Sanat

    Terörden arındırılan yaylada kuzu kırkma festivali

    Rusya, petrol piyasası kayıplarını Çin ve Hindistan'la telafi ediyor
    Ekonomi

    Rusya, petrol piyasası kayıplarını Çin ve Hindistan'la telafi ediyor

    Görüş Bildir