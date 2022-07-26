Demet Şener: Tolga ile hayallerimizi gerçekleştiriyoruz

Kalbini nakliyatçı Tolga Arman’a kaptıran Demet Şener, mutluluğunu dile getirdi.

Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 13 yıllık evliliğini olaylı şekilde bitirmişti. 2019'da da Cenk Küpeli ile 19 ay evli kalmıştı.

Şimdilerde Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener, birinci yıl kutlaması yaptı.

Ünlü çift, ilk yıl dönümlerini 10 gündür tatil yaptıkları Bodrum'da baş başa yemek yiyerek kutladı.

"Hayallerimiz var"

Demet Şener, “Tolga ile kurduğumuz çok hayalimiz var. Bazılarını gerçekleştirdik. Umarım; ömrümüzün sonuna kadar hep böyle aşk dolu oluruz.” diye konuştu.