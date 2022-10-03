Demet Şener'e trafikte küfrettiler

Trafikte bir moto kurye tarafından sıkıştırılan Demet Şener, şikayetçi oldu.

Eski manken Demet Şener, Emirgan yolunda trafikte iken özel bir lojistik firması logosu olan ve plakası olmayan moto kurye ile tartıştı.

İkili yol verme kavgasına tutuştu. İddiaya göre sinirlenen kurye, Şener'in aracını rahatsız etmeye başladı.

Demet video çekti

Sürüş güvenliğini kaybeden Şener, telefonunu çıkartarak yaşadıklarını kayıt altına almaya başladı.

Hakaret ve küfür var

Kayıt altına alındığını fark eden kurye ise ünlü mankene, küfürler ve hakaretler yağdırmaya başladı.

Ünlü manken, başına gelen bu olay nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şikayetçi oldu

Şener, özel bir firmaya ait motosikletinin plakasını vererek sürücünün tespit edilip, cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.